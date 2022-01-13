Хлопчик перебуває в реанімації без свідомості, лікарі наразі не дають прогнозів

У Чернівцях до дитячої лікарні в середу, 12 січня, без свідомості госпіталізували 7-річного хлопчика з села Кам’янка. У дитини діагностували закриту черепно-мозкову травму голови. Про інцидент ZAXID.NET в четвер, 13 січня, повідомила речниця прес-служби Нацполіції Чернівецької області Кароліна Маришева. Зі слів матері дитини, хлопчик травмувався з необережності.

«У поліцію звернулись медики дитячої лікарні, до них без свідомості з травмою голови госпіталізували 7-річного хлопчика з села Кам’янка. Ми опитали матір дитини. Зі слів жінки, її син з власної необережності впав та травмувався. Наразі з'ясовуємо причину травмування хлопчика», – розповіла Кароліна Маришева.

Хлопчик наразі без свідомості перебуває в реанімації, за ним приглядають нейрохірурги. Про це ZAXID.NET розповів головний лікар міської дитячої лікарні Сергій Сторожук. За словами медика, робити прогнози поки зарано.

«У хлопчика зафіксували закриту черепно-мозкову травму голови, його стан важкий. Ми зробили уточнену діагностику й провели всі необхідні дослідження. Наразі хлопчик знаходиться в реанімації без свідомості – це пов’язано з судомами, за ним наглядають нейрохірурги, робити якісь прогнози щодо подальшого одужання поки не можемо», – повідомив ZAXID.NET Сергій Сторожук.

Як згодом повідомили у прес-службі Чернівецької прокуратури, травмувався хлопчик на території Кам'янського ліцею, де він навчається. За попередньою інформацією, травми дитина одержала внаслідок падіння, однак подробиць там не повідомляють. Наразі в прокуратурі розпочали розслідування за фактом невиконання професійних обов'язків вчителями.