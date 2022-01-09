За інформацією поліції, 29-річна матір не впоралась з керуванням й автомобіль перекинуло в кювет

У селі Магала Чернівецької області ввечері суботи, 8 січня, внаслідок перекидання автомобіля до лікарні госпіталізувати дворічну дівчинку та двох хлопців – 15 та 16 років. За попередньою інформацією, 29-річна водійка Volkswagen Passat не впоралась з керуванням і автомобіль перекинувся в кювет. Про аварію повідомила прес-служба Нацполіції в неділю, 9 січня.

«ДТП сталася ввечері 8 січня в селі Магала Чернівецького району. Поліцейські попередньо встановили, що 29-річна місцева мешканка не впоралася з керуванням автомобілем Volkswagen Passat і допустила перекидання транспортного засобу в кювет», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Внаслідок ДТП водійка отримала численні травми, а її дворічну доньку госпіталізували до лікарні. Відомо, що в автомобілі перебували ще двоє підлітків, віком 15 і 16 років, ймовірно, жінка їх просто підвозила. Медики також госпіталізували хлопців до лікарні. Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Розслідування триває.