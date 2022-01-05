Внаслідок затоплення переправи на ній втопився автомобіль

У селі Глиниці Чернівецького району після двох днів протесту селян Служба автодоріг області почала відновлювати зруйновану водою тимчасову переправу. Затопило конструкції в неділю, 2 січня, після цього інциденту мешканці села Глиниця перекрили дорогу й почали вимагати, щоб переправу відремонтували.

Про відновлення затопленої переправи ZAXID.NET в середу, 5 січня, повідомила речниця прес-служби Служби автодоріг Чернівецької області Наталія Гатеж. Переправу відновлять, однак, за словами жінки, це не означає, що мешканці зможуть нею користуватися, адже вона призначена для будівельної техніки.

«Наразі в селі будують новий міст, адже попередній перебував у аварійному стані. Розпочали будівництво в жовтні 2021 року – завершити планують в кінці 2022. Зараз підрядник провів демонтування старого мосту й розпочав будувати конструкцію нового. Тимчасова переправа, про яку два дні говорять «активісти», служить виключно для будівельної техніки. Для селян є спеціальна схема об’їзду, проте зрозуміло, що за цим стоять політики, а тому селяни слухають їх й виходять мітингувати», – розповіла ZAXID.NET Наталя Гатеж.

Підрядник почав звозити техніку до зруйнованої переправи для відновлення

Як повідомила ZAXID.NET речниця прес-служби Нацполіції Кароліна Маришева, акція протесту з вимогою відновлення тимчасової переправи розпочалась ще вчора зранку, 4 січня. Тоді мешканці Глиниці перекрили рух транспорту в селі й вимагали, щоб тимчасову переправу відновили. Акція тривала аж до вечора, адже протестувальники заявляли, що не підуть, поки їх вимоги не виконають. За словами Кароліни Маришевої, станом на обід, 5 січня, протестувальники почали розходитись, ускладнень в русі немає.