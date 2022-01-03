Внаслідок інциденту водій та ще двоє пасажирів не постраждали

У селі Глиниці Чернівецького району в неділю, 2 січня, з затопленої переправи через річку Прут рятувальники витягли «Ниву». Про підтоплення тимчасової переправи стало відомо зранку того ж дня, а тому водій «Ниви» не встиг зреагувати й автомобіль опинився під водою. Про затоплений автомобіль стало відомо з відеотрансляції чернівецького активіста Віталія Яремчука.

За попередньою інформацією, на момент інциденту в автомобілі був водій, його дружина та донька, однак вони встигли вибігти з салону й не постраждали. Витягали автомобіль рятувальники упродовж 40 хвилин, наразі в прес-службі ДСНС не коментують ситуацію з підтопленням.

Затоплена переправа сполучає село Дубівці та Глиницю. Її побудували поруч з мостом, який наразі ремонтують. Це найкоротша дорога, щоб дістатися у Вижницю з Чернівців. У Службі автодоріг Чернівецької області наголосили, що переправа є технологічною — її побудували на період ремонту для будівельної техніки, решті транспорту там курсувати заборонено. Натомість об'їхати водіям цю ділянку можна трьома способами:

Об'їхати місце перекриття можна трьома автошляхами

Зазначимо, капітальний ремонт 277-метрового моста в Глиницях розпочали 21 жовтня цього року, завершити будівництво планують до кінця 2022. Згідно з тендером, вартість будівництва складає 182, 5 млн грн.