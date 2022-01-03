У селі Давидівка водій автомобіля зіткнувся з велосипедистом

У селі Давидівка Чернівецької області у неділю ввечері, 2 січня, внаслідок зіткнення з автомобілем загинув 52-річний велосипедист. Про смертельну ДТП повідомила прес-служба Нацполіції. Про те, чи був водій автомобіля п’яний і хто винний в аварії наразі невідомо. Триває розслідування.

«Ввечері, 2 січня, до поліції надійшло повідомлення від жителя села Давидівка про те, що по одній із вулиць цього населеного пункту трапилася ДТП зі смертельними наслідками. Правоохоронці з’ясовують обставини смерті велосипедиста. Попередньо, це 52-річний місцевий житель», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 2 січня.

У поліцій ZAXID.NET повідомили, що обставини ДТП ще з’ясовуються. Попередньо невідомо, чи був водій автомобіля тверезий. Тіло померлого направили на судово-медичну експертизу. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває розслідування.