Внаслідок ДТП 38-річнку жінку госпіталізували до лікарні

У центрі Чернівців ввечері вівторка, 29 грудня, 37-річний водій Hummer H3 на пішохідному переході збив 38-річну жінку та 13-річного підлітка, який переходив дорогу в той самий час. Внаслідок зіткнення жінку з травмами госпіталізували до лікарні, дитина в ДТП не постраждала. Про аварію в центрі Чернівців повідомила прес-служба Нацполіції.

«Учора ввечері 29 грудня внаслідок ДТП на Проспекті Незалежності травми голови отримала 38-річна жителька села Мамаївці. Правоохоронці з’ясували, що 37–річний водій Hummer H3 здійснив наїзд на жінку, яка йшла пішохідним переходом. Медики доправили потерпілу до лікарні для надання відповідної допомоги», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції за 30 грудня.

Речниця патрульної поліції Юлія Замерзляк повідомила ZAXID.NET, що на момент ДТП дорогу переходила також 13-річна дитина, однак вона відбулась лише переляком. За попередньою інформацією водій автомобіля був тверезий. Чоловік не пояснив правоохоронцям, чому не зреагував на червоне світло й не зупинився.

Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.