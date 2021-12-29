Заставнівський райсуд Чернівецької області зобов’язав місцеву міськраду виплатити 100 тис. грн Володимиру Борденюку, який пошкодив свій автомобіль Volkswagen Transporter, наїхавши на яму на одній з вулиць міста. Чоловік звинуватив міськраду у несвоєчасному ремонті доріг, внаслідок чого йому довелося ремонтувати автомобіль. Як йдеться у рішенні суду за 21 грудня, у суді буковинець просив 160 тис. грн компенсації, однак суддя вирішив, що 100 тис. грн буде достатньо.

Інцидент трапився ще в жовтні 2019. Чоловік пізно ввечері проїжджав вул. Пушкіна й не помітив метрову яму на проїжджій частині дороги, внаслідок чого автомобіль пошкодився. Буковинець одразу найняв експерта для оцінки завданої шкоди, як виявилось, ремонт автомобіля вартує 160 тис. грн. Постраждалий звернувся до міськради для компенсації збитків, однак там йому відмовили, бо дорога нібито не знаходиться в підпорядкування міської влади. Тоді чоловік звернувся до суду.

«У суді виявилось, що Заставнівська міськрада є відповідальною за стан дороги по вул. Пушкіна, а саме комунальне підприємство «Благоустрій плюс», яким керує Олег Котляр. Під час засідання посадовець заявив, що не знав про метрову яму на цій вулиці й взагалі не був обізнаний, що вул. Пушкіна підпорядковується підприємству. Крім того, вартість компенсації є завищеною, на його думку, а тому просив суддю не задовільняти вимоги постраждалого», – йдеться у рішенні суду.

Розглянувши справу, суддя Заставнівського райсуду Ярослав Стрілець вирішив частково задовольнити позов Володимира Борденюка й зобов’язав комунальне підприємство «Благоустрій плюс» виплатити постраждалому 96 тис. грн компенсації. Крім того, підприємство має сплатити 8 тис. грн судових витрат. Зазначимо, упродовж 30 діб представники міськради мають право подати апеляційну скаргу.