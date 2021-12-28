Водій прямував до Італії й незаконно перевозив 26 екзотичних змій та десять варанів

Першотравневий райсуд Чернівців зобов’язав Назара Демчука сплатити 100 тис. грн штрафу за незаконне перевезення 26 екзотичних змій та десять ящірок через україно-румунський кордон. Рептилії належали тернополянину, який попросив водія перевезти тварин до Італії. Митникам порушник заявив, що не знав про те, що в коробці знаходяться змії. У суд чоловік не з’явився, тому пояснити своє правопорушення не міг.

Водій та двоє заробітчан прямували до Італії, чоловіки мали при собі контрольний талон для проходження митниці по «зеленому коридору», який засвідчував, що в автомобілі не має обов'язкових до декларування предметів. Водій мікроавтобуса заявив, що має при собі 6 сумок і картонну коробку. Під час огляду речей працівники митниці «Порубне-Сірет» помітили отвори в коробці, а тому попросили чоловіка її відкрити.

«У коробці митники виявили 26 коврових пітонів, ящірок, кольорових морфів та десять капських варанів. Плазунам було до трьох місяців, вони були заховані у полотняних мішках. Водій заявив, що картонну коробку йому передав тернополянин для перевезення до Італії», – йдеться в постанові суду за 8 грудня.

У суд чоловік не з’явився, а тому засідання проводили без обвинуваченого. Розглянувши справу, суддя Першотравневого райсуду Наталя Піхало визнала винним Назара Демчука в незаконному перевезенні рептилій і призначила йому 100 тис. грн штрафу. Плазунів конфіскували, вони наразі перебувають у Львівському міському дитячому еколого-натуралістичному центрі.