Двоє чоловіків прямували до Італії й незаконно перевозили в коробці рептилій

У пункті пропуску «Порубне» Чернівецької області в салоні мікроавтобуса митники виявили коробку з ящірками та зміями. Коробку везли як передачу заробітчанам в Італію. Наразі митники вилучили плазунів і чекають на експертів, які мають встановити, в яких умовах утримувати тварин.

Про незвичну посилку, виявлену на кордоні, у четвер, 4 листопада, повідомила прес-служба Західного регіонального управління Держприкордонслужби.

«Під час перевірки у пункті пропуску «Порубне» митники в салоні мікроавтобуса виявили подірявлену для циркуляції повітря коробку. У ній, як з’ясувалося, були екзотичні рептилії у тканинних мішечках. Жодних документів для перевезення тварин у водія та пасажира автівки не було. Вони повідомили, що коробку везуть як передачу в Італію», – йдеться в повідомленні прикордонників.

Як повідомив ZAXID.NET речник Чернівецького прикордонного загону Сергій Бровко, водій мікроавтобуса прямував до Італії з Волинської області по роботі. Під час перевірки прикордонники виявили в нього коробку з отворами, чоловік сказав, що перевозить куниць. Однак прикордонники вирішили перевірити вміст коробки, в якій знайшли рептилій в мішечках.

«Наразі до Чернівців з Львову виїхала група зооекспертів, вони визначать, що це за тварини й роз'яснять в яких умовах повинні перебувати плазуни. Після перевірки ми визначимо куди помістити рептилій, адже зрозуміло, що під час розслідування вони не можуть перебувати на складі конфіскованих товарів», – пояснив Сергій Бровко.

Зазначимо, наразі проводиться з’ясування всіх обставин. Очікують на прибуття у пункт пропуску фахівців, які мають допомогти встановити походження та вид тварин.