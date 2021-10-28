Пенсіонерка повернулася в Україну з Індії

Митники в аеропорту «Бориспіль» вилучили кілограм дорогих незадекларованих прикрас у пенсіонерки, яка повернулася в Україну з Індії. Після прильоту вона намагалася пройти зеленим коридором.

За інформацією митників, Жінка 1951 року народження поверталася додому транзитом через Катар, скориставшись на митному контролі «зеленим коридором». Митники оглянули її особисті речі та багаж.

«12 діамантів та 171 ювелірний виріб – сережки, пусети, браслети, намиста та інші прикраси з білого золота і срібла з коштовним камінням: сапфірами, рубінами, смарагдами, топазами та іншими каменями фантазійних форм, відтінків та розмірів», – повідомили митники.

Зі слів жінки, ці прикраси передала її дочка для своїх друзів в Україні. За цим фактом митники склали протокол про порушення митних правил за ст. 471 Митного кодексу України.

«Згідно з даними спектрального аналізу та за визначенням фахівця-гемолога - виявлені прикраси виготовлені з коштовних металів та каміння. А отже апріорі коштують значно більше за встановлену законодавством в 1 тис. євро неоподатковану норму перевезення громадянами товарів в авіаційних пунктах пропуску. Таким чином, авіапасажирка порушила порядок проходження митного контролю на “зеленому коридорі”», – пояснили у Державній митній службі.