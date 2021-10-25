38-річний українець сховав наркотики у хомуті, який одягнув собі на шию

У ніч на понеділок, 25 жовтня, львівські прикордонники затримали 38-річного українця, який спробував на собі перевезти до Польщі наркотики. Контрабандиста затримали на пункті пропустку «Краківець-Медика».

Підозрілого пасажира прикордонники виявили у рейсовому автобусі, який прямував до Польщі. 38-річного чоловіка відразу ж вивели з автобуса для додаткової перевірки. Під час розмови він сам розповів прикордонникам, що везе до Польщі наркотики. Чоловік заховав пакети з наркотиками у шарф-хомут, який одягнув собі на шию. Прес-служба ДПСУ опублікувала відео на якому затриманий знімає шарф, а прикордонники розгортають його і виймають пакети з наркотиками.

Під час перевірки, затриманий показує прикодонникам, де сховав наркотики (відео Держприкордонслужби)

На відео видно, що у шарфі було заховано кілька пакетів з наркотиками. Прикордонники повідомили, що скоріш за все чоловік перевозив марихуану та амфетамін. До слова, у прес-службі прикордонників не повідомляють мешканецем якого міста є затриманий, ані сполучення рейсового автобуса, у якому їхав контрабандист.

Порушника затримали. За контрабанду наркотичних засобів та психотропних речовин йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Прикордонники передали затриманого правоохоронцям.