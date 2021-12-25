Любитель снігу, або ж просто несила сидіти вдома? Що ж, це хороший привід поїхати в гори, ба більше в рідні гори! Тим паче, що робота готелів та курортів дозволена під час локдауну.

Для того, щоб ви не витрачали час та сили на пошуки того, ідеального курорту, ми зібрали для вас інформацію про усі гірськолижні курорти Чернівецької області та пропонуємо переглянути її за кілька хвилин. Також в кінці тексту зібрали для вас перелік популярних спусків, які цьогоріч не працюватимуть.

Гірськолижний курорт «Мигово»

Гірськолижний курорт «Мигово» розташований на схилах двох карпатських гір – Стіжок та Мала Кичера. Недалеко від нього пролягає урочище Солонець, відоме своїми мінеральними джерелами. Вагомим плюсом також є розташування курорту за 60 кілометрів від Чернівців у селі Мигове. Тут є два основні гірськолижні спуски довжиною 1100 та 1300 м з перепадом висот – 181 м. Також тут є третя відмежована траса для початківців – 100 м та окрема траса для сноутюбу – 150 м. Як повідомили ZAXID.NET в адміністрації курорту, всі спуски сертифіковані FIS (International Ski Federation) як траси слалом і використовуються для змагань національного та міжнародного рівнів. Спуски розмежовані сітками безпеки, патрулюються професійними рятувальниками. Траси освітлені, є також нічне катання.

База гірськолижного відпочинку в селі Мигове

Гірськолижні спуски обслуговуються двома «бугельними» витягами довжиною 1000 та 600 м. Витяги розміщені поруч, працюють одночасно. Чотири турнікети з системою SKI PASS забезпечують практичну відсутність черг. Навіть в пік сезону черга не більше 10 хв. Траса для сноутюбу та сектор для початківців обладнані «бебі-ліфтами».

Оплата витягів здійснюється за принципом «електронного гаманця». На пластикову картку вноситься довільна сума грошей, яку можна використовувати до кінця сезону. Турнікет автоматично зніме вартість проходу в залежності від тарифу на даний час. В будь-який момент в касі можна поповнити рахунок чи отримати невикористану суму готівкою, а також перевірити залишок коштів на окремому табло. Також діють абонементи. Абонемент на денне катання діє з 9:00 до 18:00. Абонемент на три годин діє протягом трьох годин з моменту першого проходження через турнікет, абонемент на одну годину відповідно. З метою зменшення черг, працюють п’ять прокатів.

На курорті «Мигово» розташований льодовий майданчик

Вартість одного підйому на свята та у вихідні становить 50 грн, вартість однієї години в вихідні 300 грн, у високий сезон 350 грн. Абонемент денний в вихідні 800 грн, у високий сезон 950, абонемент на три години в вихідні 600 грн, у високий сезон 750 грн. Абонемент на 30 хвилин катання на сноутюбі складає 150 грн, абонемент на годину 220 грн. Також наявні послуги гірськолижної школи: година в будні дні для одного коштує 450 грн, для двох-трьох – 400 грн, у вихідні для одного – 500 грн, двох-трьох відвідувачів – 450 грн. Екскурсійний крісельний підйомник довжиною 1500 м коштує 130 грн. Кінні прогулянки – 300 грн за годину. Прокат квадроциклів – 1500 грн за годину. Також працює льодовий майданчик, який коштує 150 грн за годину.

Відстань від Чернівців: 60 км. Сайт, веб-камера.

Гірськолижний курорт «Сонячна долина»

У лісі на березі озера за 15 кілометрів від Чернівців розташований великий гірськолижний курорт «Сонячна долина». На дорозі національного значення Н-03 перед селом Бояни є вказівник, що вказує дорогу до комплексу. Він підійде як для новачків, так і для тих, хто впевнено почуває себе на лижах. Якщо ж ви тільки починаєте вчитись кататись на лижах, можете взяти декілька індивідуальних занять з інструктором, або ж займатись в невеликих групах.

Спуск на базі «Сонячна долина» у селі Бояни

В'їзд на територію комплексу «Сонячна долина» для транспорту платний. Всі траси освітлені, а найбільш небезпечні ділянки обгороджені спеціальними сітками. Працюють медпункт та прокат лижного спорядження. Вартість прокату комплекту спорядження цього року наразі не встановили, однак адміністрація курорту повідомила ZAXID.NET, що найближчим часом ця інформація з’явиться на сайті курорту.

Комплекс пропонує 4 бугельні витяги та крісельний підйомник. Види витягів: тримісний крісельний витяг – 1050 м, гондольний витяг – 1100 м, бугельний витяг – 890 м, бугельний витяг – 780 м, бугельний витяг – 300 м, навчальний витяг – 140 м. Всі траси з’єднані між собою в декількох місцях, зокрема тунелем, що дозволяє із легкістю міняти витяги. У комплексі є три червоних траси 580-750 м, чотири синіх траси 950-1900 м, дві навчальних траси 150-220 м та траса для сноутюбінга - 420 м.

Карта трас гірськолижного курорту «Сонячна долина»

Поруч гірськолижного комплексу є котеджі для проживання, також там розташований ресторан BLUE SKY. Окрім величезної, двоповерхової зали, ресторан також має дві тераси та два бари. Трохи вище знаходиться піцерія FLORIANA, їдальня самообслуговування із баром з великим асортиментом різноманітних напоїв. В піцерії готується італійська піца в печі на дровах.

Відстань від Чернівців: 15 км. Сайт.

Відпочинковий комплекс «Гірська соната» Лекечі

Відпочинковий заміський комплекс «Гірська соната» розташований у селі Лекечі, яке знаходиться за 20 км від центру міста Вижниця та 63 км від Чернівців. Під’їзд – ґрунтова дорога. Тут є лише один спуск, однак це гарний варіант для спокійного відпочинку.

Відпочинковий комплекс «Гірська соната» у селі Лекечі

Поблизу спуску розташована садиба «Гірська соната», в якій є всього 10 номерів різної вартості, поселення відбувається за попереднім бронюванням за тел. +380951485684, або ж на Instagram сторінці. Також можлива оренда котеджу, де є три кімнати, вітальня, кухня, ванна й тераса з обіднім столом та мангалом. На території є також кав’ярня й ресторан, де можна поїсти. Крім того, є чан, кімната для відпочинку, лаунж зона та надаються послуги няні.

Відстань від Чернівців: 63 км. Instagram.

Які спуски цьогоріч не працюватимуть

Ще в Чернівецькій області є два невеликих гірськолижних комплекси. У селі Підзахаричі — «Перевал Німчич», і в селі Лопушна. Другий зовсім маленький — для тих, хто живе по сусідству і не хоче витрачати час на дорогу до далеких курортів. Перший більший: з двома бугельними підіймачами й трасами різного рівня, прокатом і т.д. Однак ZAXID.NET дізнався, що цьогоріч ці комплекси не працюватимуть.

Також неподалік Чернівців розташований гірськолижний курорт «Горбова». Відомо, що курорт обладнаний двома лижними трасами, кожна з яких має протяжність 350 м. Є тут і навчальна траса довжиною 150 м і траса для сноутюбінга протяжністю 250 м. Лижні траси похилі, їх ширина до 150 м. ZAXID.NET не може рекомендувати цей спуск, оскільки зв’язатись з адміністрацією курорту не вдалося й невідомо, чи буде він працювати цього року.