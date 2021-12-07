Ведмедиця намагалася захистити своє дитинча і побігла назустріч туристам

На двох українських туристів в румунських Карпатах напала ведмедиця. Про це повідомило місцеве видання Prahova.

Інцидент стався в ніч на 6 грудня біля замку Пелеш, що неподалік від міста Сіная. За попередніми даними, ведмедицю та її дитинча налякали петарди, якими користувались туристи. Ведмедиця намагалася захистити своє дитинча, побігла назустріч туристам, ті все ж встигли перестрибнути через паркан, але поранились колючим дротом.

До рятувальників з повіту Прахова зателефонувала знайома постраждалих, яка і розповіла про напад ведмедиці. 32-річну жінку та 28-річного чоловіка доправили у лікарню міста Сіная з пораненнями рук та ніг.

Мер міста Сіная заявив, що ведмедицю переселять у безлюдний район, а її дитинча – в спеціалізований центр захисту тварин. Місцева служба з надзвичайних ситуацій оприлюднила повідомлення із закликом до жителів та туристів району бути обережними при зустрічі з дикими тваринами.