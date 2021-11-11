Собака бігав парком без ошийника та намордника, його власника поруч не було

У луцькому центральному парку чоловік ненароком задушив собаку, який напав на його кокер-спаніеля. Інцидент стався зранку 9 листопада. За словами чоловіка, пес, який напав на його улюбленця, не мав ошийника чи намордника, і бігав парком без власника. Після того, як собак вдалось розтягнути, чоловік ліг на пса і затягнув ремінь, аби тварина не вирвалась знову. За деякий час собака загинула, очевидно, від удушення. Поліція зареєструвала відомості про цей інцидент і проводить перевірку.

Про інцидент стало відомо ввечері у понеділок, 9 листопада, після публікації фейсбук-спільноті собачників Луцька. Зазначалось, що у центральному парку Луцька знайшли задушеного повідком собаку.

На умовах анонімності ZAXID.NET вдалось поспілкуватись з чоловіком, який став вимушеним учасником інциденту. Він пояснив, що гуляв у парку зранку, 9 листопада, зі своїм собакою породи кокер-спаніель. На одній з алей парку на його улюбленця напав пес.

«Вхопив мого пса за шию і почав давити. Я давай розбороняти, але самому не вдалось, бо на собаці не було ні ошийника, ні намордника, ні повідка. Поруч пробігав хлопець, я кажу: допоможіть, бо зараз загризе мого собаку. Я почав роздирати пащу собаці, а він почав відтягувати. Врешті, розтягнули. Він його не втримав і вдруге той собака кидається на мого і починає далі гризти», – розповів власник кокер-спаніеля.

Очевидці події викликали на місце швидку та поліцію. В цей час чоловік відтягнув пса, ліг на нього та накинув повідок, аби таким чином втримати його до приїзду поліції. Проте згодом відчув, що тварина вже перестала дихати.

За його словами, на місце правоохоронці так і не приїхали. За деякий час він пішов у травмпункт, оскільки пес покусав йому руки. Пізніше труп собаки прибрали працівники комунального підприємства. Хто був власником задушеного пса, досі невідомо. Як те, чому тварина бігала парком без намордника.

Чоловіка, який намагався розтягнути собак, покусав бійцівський пес. Постраждалий звертався до травмпункту

У коментарі ZAXID.NET речниця поліції Волині Ольга Бузулук повідомила, що відомості про цю подію внесли в журнал заяв та повідомлень у четвер, 11 листопада. Правоохоронці проводять перевірку. Чоловік, який вимушено задушив собаку, повідомив, що поки до нього за коментарями поліція не зверталась.