Міністерство охорони здоров’я зобов’язало туристів під час поселення до готелів на території гірськолижних курортів пред'являти Covid-сертифікати, негативні ПЛР-тести або довідки про одужання від коронавірусу. Такі заходи містяться у постанові головного державного санітарного лікаря від 1 грудня. Для невакцинованих та тих, хто не одужав або не надав негативний ПЛР-тест, гірськолижні курорти у цьому сезоні будуть недоступні.

Також перевірку цих документів потрібно буде проводити під час купівлі/обміну абонемента на гірськолижне катання або гірськолижне спорядження у спеціально організованих центрах.

Після перевірки, МОЗ радить видавати туристам спеціальні значки, можливо, у вигляді наклейки на верхній одяг або шолом для їх ідентифікації, що надасть можливість їм надалі користуватися іншими послугами без повторного пред'явлення та перевірки документів. Зокрема, такі наклейки ідентифікуватимуться під час користування канатними дорогами, вуличними ярмарками, розважальними закладами, які розташовані на відкритій території.

Постанова головного державного санітарного лікаря також зобов’язує керівників об'єктів господарювання на території курортів забезпечити туристів/клієнтів достатнім запасом засобів індивідуального захисту, постійною наявністю рідкого мила, антисептиків, паперових рушників, а також забезпечити вологе прибирання та централізований збір використаних засобів індивідуального захисту.

Крім того, туристи зобов'язані перебувати в закритих приміщеннях курорту в масках, а на вимогу представників закладу пред'явити документи про вакцинацію, негативний ПЛР-тест або одужання від Covid-19.