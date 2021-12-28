Зловмисника тримають під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 148 тис. грн

У селищі Берегомет Чернівецької області п’яний 32-річний чоловік з вікна Range Rover обстріляв автобусну зупинку, де стояли люди, ніхто з перехожих не постраждав. Інцидент трапився ще 24 грудня, однак повідомили в прес-службі Нацполіції про випадок лише сьогодні, 28 грудня. Там зазначають, що порушника наразі тримають під вартою.

«До поліції звернувся 43-річний буковинець та повідомив про те, що він став свідком того, як під час руху на автомобілі водій відчинив вікно та здійснив декілька пострілів із предмета, схожого на зброю. У цей час на зупинці громадського транспорту перебували перехожі. Ніхто з людей не постраждав. Правоохоронці опитали заявника і свідків події. Відтак, за описом автомобіля встановили особу порушника, а згодом – його місцезнаходження. Ним виявився 32-річний житель села Їжівці», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Зловмисника затримали правоохоронці, він був п’яним, а тому не зміг пояснити, чому стріляв у людей. У чоловіка також виявили пістолет, його направили на експертизу. Про те, чи мав буковинець документи на зброю, невідомо.

Наразі за фактом стрілянини відкрили кримінальне провадження, поліцейські затримали зловмисника й помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Крім того, суд обрав запобіжний захід затриманому у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 148 тис. грн. Триває розслідування.