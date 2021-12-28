У селі Верхні Петрівці Чернівецької області ввечері понеділка, 27 грудня, автомобіль збив 19-річну вагітну жінку, яка йшла по узбіччю дороги. Не надавши потерпілій допомоги, водій одразу втік з місця ДТП, наразі його розшукують правоохоронці. Про розшук винуватця аварії в вівторок, 28 грудня, повідомила прес-служба Нацполіції.

«ДТП з потерпілою сталася 27 грудня приблизно о 18:00 в селі Верхні Петрівці. Попередньо правоохоронці встановили, що водій невстановленого автомобіля допустив наїзд на 19-річну вагітну місцеву мешканку, яка йшла по узбіччю дороги. В результаті аварії жінка отримала травми та зараз перебуває в лікарні», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Потерпілу буковинку госпіталізували до відділення травматології Чернівецької ОКЛ, у неї діагностували травму нижньої щелепи, черепа й тазу. Жінка перебуває на 20-21 тижні вагітності, внаслідок ДТП проблем з перебігом вагітності у неї не виявили.



Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення ПДР або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі порушника розшукують, поліцейські просять можливих свідків ДТП звернутись до відділку поліції.