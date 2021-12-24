У селі Довжок Чернівецької області в середу, 22 грудня, на власному подвір'ї замерз 52-річний чоловік. Буковинця в непритомному стані помітили сусіди, які викликали швидку допомогу. Медики намагались його врятувати, проте пацієнт помер. Про трагічний випадок повідомило інформаційне агенство «АСС» з посиланням на керівника новоселицької лікарні Валерія Калараша.

За словами медика, непритомного 52-річного чоловіка на власному подвір’ї знайшли сусіди, які викликали швидку допомогу. Потерпілого негайно госпіталізували. Медики понад годину намагались реанімувати пацієнта, однак він помер.

«Бригада «швидкої» привезла буковинця в лікарню живим, проте непритомним і у важкому стані. У нього через переохолодження була низька температура. Впродовж години проводилися реанімаційні заходи, але, на жаль, людину втратили», – розповів керівник лікарні Валерій Калараш.

Остаточні причини смерті чоловіка наразі з’ясовуватиме судово-медична експертиза. Журналісти ZAXID.NET намагались отримати коментар у правоохоронців з приводу смерті чоловіка, однак там не відповіли.