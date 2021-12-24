Система захистить дорогу від руйнування перевантаженими вантажівками

Біля села Лівинці на дорозі «Вартиківці – КПП «Сокиряни» встановили ваги для зважування вантажівок у русі. Це вже друга система встановлена в Чернівецькій області. Як йдеться в повідомленні Служби автодоріг, система наразі працює в тестовому режимі, однак на початку 2022 буде повністю введена в експлуатацію.

Комплекс встановили на трасі неподалік села Лівинці, яка веде до контрольно-пропускного пункту «Сокиряни», що на кордоні з Молдовою. Система захистить дорогу від руйнування перевантаженими вантажівками. Наразі вона повністю оснащена й готова до експлуатації, однак підрядник проводить тестування.

«Підрядник вже влаштував металеву портальну рамку, систему управління, оглядові камери та камери зчитування номерних знаків, 3D-лазерні сканери. Також вмонтовані й спеціальні електронні датчики, які фіксуватимуть вагу транспортних засобів та їхню швидкість. На об´єкті тривають пусконалагоджувальні роботи, шляхом комутації та калібрування датчиків», – йдеться в повідомленні прес-служби Служби автодоріг за 23 грудня.

Загалом в області встановлять чотири такі комплекси. Перший розташований між селами Магала та Бояни на дорозі Н-10. Майданчик працює також у тестовому режимі. Роботи з встановлювання виконує підрядна організація ТОВ «Дорстрой Монтаж Київ», про вартість в службі автодоріг не йдеться.

Зазначимо, комплекс автоматичного зважування вантажівок у русі Weigh-in-Motion — це розумна система комплексного збору інформації про транспорт, що рухається автошляхами. Вона здійснює контроль руху авто у реальному часі й автоматично фіксує порушення (номерний знак, габаритні розміри, маса, кількість осей, швидкість тощо).