Будівництво четвертого агрегату коштувало понад 4 мрлд грн

На Дністровській гідроелектростанції Чернівецької області повністю запрацював четвертий гідроагрегат. Раніше він працював у генераторному режимі, а відтепер — у насосному, який має більші потужності. Це допоможе державі зекономити понад 300 тис. тонн вугілля і приблизно 60-70 млн гривень на газі. Про ведення в експлуатацію четвертого агрегату в четвер, 23 грудня, повідомила прес-служба «Укргідроенерго».

«День енергетика компанія «Укргідроенерго» відзначила введенням у промислову експлуатацію четвертого гідроагрегата Дністровської ГАЕС. Додаткові 324 МВт дефіцитних балансуючих потужностей збагатять об’єднану енергосистему країни, підвищивши її стійкість та надійність. Таким чином загальна встановлена потужність Дністровської ГАЕС сягнула 1296 МВт в генераторному режимі та 1684 МВт в насосному», – йдеться в повідомленні прес-служби «Укргідроенерго».

Повний запуск четвертого гідроагрегата замінить декілька пусків блоків теплових електростанцій, що допоможе зекономити вугілля та газ й зменшить викиди вуглецю в повітря. Крім того, станція зможе використовувати надлишки дешевої нічної електроенергії в час пік, а також стане аварійним резервом електроенергії.

Зазначимо, завершили будівництва четвертого гідроагрегата в серпні цього року, вартість будівництва – 4 млрд грн. Будівництво ГАЕС дуже важливе з точки зору збереження екології та заміни енергогенерації відновлювальними джерелами енергії, такими як вода.