Довгожительки народились в Донецьку, однак під час війни переїхали в Чернівці

Чернівчанки Віра Хвіюзова і Надія Берегеч потрапили до Національного реєстру рекордів України як найстарші близнючки країни. Жінкам наразі по 87 років, вони родом з Донецька, однак з початком російсько-української війни проживають в Чернівцях. Про встановлення вікового рекорду в середу, 22 грудня, ZAXID.NET повідомила представниця Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.

«У Чернівцях 18 грудня 87-річних сестер оголосили рекордсменками України як найповажнішого віку близнюки. Про бабусь-рекордсменок нам розповіла онука Олександра, тоді ми розпочали дослідження, щоб встановити, чи є в Україні старші близнюки. Це дуже складно, бо архіви губляться, а у віддалених селах взагалі може не бути інформації про мешканців», – розповіла ZAXID.NET Лана Вєтрова.

За її словами, Віра Хвіюзова і Надія Берегеч народились в Донецьку у 1934 році. Батько працював на металургійному заводі, у сім’ї крім них було ще двоє дітей – старші сестра і брат. У 1967 році Надія переїхала у Чернівці, а Віра все життя прожила в Донецьку. Увесь час вони їздили один до одного в гості. Коли розпочалася війна, Надія запросила Віру в Чернівці на постійне проживання. Зараз близнята мешкають в одній квартирі, люблять однакові страви й одяг – намагаються, щоб навіть ґудзик на одязі були однаковими. Сестри дуже люблять Україну і сподіваються ще приїхати у рідний Донецьк, де пройшло їх дитинство і юність.

Як з’ясувалось після фіксації рекорду, в Україні насправді проживають ще старші близнючки. Наступного дня після оголошення рекордсменок до Національного реєстру рекордів звернулись родичі сестер зі Старокостянтинова Хмельницької області, яким наразі по 93 роки. Втім, коли відбудеться оголошення нових рекордсменок, Лана Вєтрова поки не говорить.

Зазначимо, найстарішими близнючками у світі наразі офіційно є дві японки Умено Суміяма і Комі Кодама, жінкам виповнилось по 108 років.