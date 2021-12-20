Вистава «Чесний суддя» спричинила місцевий скандал, після якого режисера звільнили

Апеляційний суд Чернівців зобов’язав Чернівецький драмтеатр ім. О. Кобилянської сплатити 37 тис. грн за порушення авторських прав у виставі «Чесний суддя». Як йдеться у рішенні суду, адміністрація театру не виплатила гонорар автору постановки Мирославу Гринишину, хоча продовжувала ставити його виставу. Про виплату компенсації йдеться в постанові суду за 13 грудня. Позов на театр до суду подало Українське агентство з авторських прав в інтересах режисера Мирослава Гринишина. Справа розглядалася майже три роки і в підсумку сума штрафу знизилася із 111 тис. до 37 тис. грн.

Виставу «Чесний суддя» Мирослава Гринишина вперше показали у 2017 році. За фабулою, у країні скасували е-декларування, хабарі дозволяються законом, а тих, хто їх не хоче брати, – садять у в’язницю. Основою постановки є однойменна драма Юрія Васюка. Тоді вистава була неоднозначно сприйнята і режисера Мирослава Гринишина попросили написати заяву на звільнення. На думку самого автора, його звільнення стало причиною того, що вистава не сподобалася місцевим посадовцям. Втім, після звільнення режисера виставу показували й надалі (у судових матеріалах вказано про щонайменше три покази).

Через це Мирослав Гринишин звернувся в Українське агентство з авторських прав, яке й подало у 2018 році позов з вимогою виплатити режисеру компенсацію у 111 тис. грн за порушення авторських прав. Як йдеться в рішенні Шевченківського райсуду, розглянувши цю справу суддя Вікторія Чебан визнала драмтеатр ім. О. Кобилянської винним у порушенні авторських прав та призначила компенсацію 111 тис. грн.

Втім, адміністрація драмтеатру не погодилася із такою сумою і подала апеляційну скаргу. Свою позицію юристи театру пояснювали тим, що автором «Чесного судді» є письменник Юрій Васюк, а сам режисер просто адаптував твір для театру. Втім, 13 грудня Чернівецький апеляційний суд підтвердив порушення автоорських прав, зменшивши суму компенсації до 37 тис. грн.