Чернівецький драмтеатр сплатить 34 тис. грн за порушення авторських прав
Театр не виплатив гонорар режисеру за покази вистави «Чесний суддя»
Апеляційний суд Чернівців зобов’язав Чернівецький драмтеатр ім. О. Кобилянської сплатити 37 тис. грн за порушення авторських прав у виставі «Чесний суддя». Як йдеться у рішенні суду, адміністрація театру не виплатила гонорар автору постановки Мирославу Гринишину, хоча продовжувала ставити його виставу. Про виплату компенсації йдеться в постанові суду за 13 грудня. Позов на театр до суду подало Українське агентство з авторських прав в інтересах режисера Мирослава Гринишина. Справа розглядалася майже три роки і в підсумку сума штрафу знизилася із 111 тис. до 37 тис. грн.
Виставу «Чесний суддя» Мирослава Гринишина вперше показали у 2017 році. За фабулою, у країні скасували е-декларування, хабарі дозволяються законом, а тих, хто їх не хоче брати, – садять у в’язницю. Основою постановки є однойменна драма Юрія Васюка. Тоді вистава була неоднозначно сприйнята і режисера Мирослава Гринишина попросили написати заяву на звільнення. На думку самого автора, його звільнення стало причиною того, що вистава не сподобалася місцевим посадовцям. Втім, після звільнення режисера виставу показували й надалі (у судових матеріалах вказано про щонайменше три покази).
Через це Мирослав Гринишин звернувся в Українське агентство з авторських прав, яке й подало у 2018 році позов з вимогою виплатити режисеру компенсацію у 111 тис. грн за порушення авторських прав. Як йдеться в рішенні Шевченківського райсуду, розглянувши цю справу суддя Вікторія Чебан визнала драмтеатр ім. О. Кобилянської винним у порушенні авторських прав та призначила компенсацію 111 тис. грн.
Втім, адміністрація драмтеатру не погодилася із такою сумою і подала апеляційну скаргу. Свою позицію юристи театру пояснювали тим, що автором «Чесного судді» є письменник Юрій Васюк, а сам режисер просто адаптував твір для театру. Втім, 13 грудня Чернівецький апеляційний суд підтвердив порушення автоорських прав, зменшивши суму компенсації до 37 тис. грн.