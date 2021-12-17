Наразі на підприємстві проводять службові розслідування

У Чернівцях кондукторів тролейбусів у грудні позбавили премій, один із них продавав списані квитки, а інший взагалі не видавав квитків. Про виявлення порушників у п’ятницю, 17 грудня, повідомив заступник міського голови Ігор Крохмаль. Він уточнив, що наразі проводяться службові розслідування.

«Інспектори розпочали перевірки дев’ятьох маршрутів тролейбусів. Виявлено численні порушення обліку та продажу квитків за проїзд. Наприклад, в тролейбусі №3А виявили, що кондуктор видавав квитки, які були списані ще в серпні. На іншому ж маршруті квитки не видавали взагалі, відповідно й гроші не потрапляли в касу. На момент перевірки в цього кондуктора було виявлено 500 необлікованих гривень», – йдеться в повідомленні Ігора Крохмаля.

Посадовець вирішив покарати кондукторів, а тому за грудень вони не отримують премій. Наразі в тролейбусному управлінні розпочали службові розслідування.

Контролери тролейбусного управління в перший день роботи виявили численні порушення

Зазначимо, контролери в чернівецькому тролейбусному управлінні з’явились лише цього року, а тому раніше ніхто не відстежував кількість проданих квитків у міському електротранспорті. Наразі лише частина тролейбусів міста мають безготівкову систему оплати, однак у бюджеті Чернівців на 2022 рік передбачені кошти на оновлення міського електротранспорту.