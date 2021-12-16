81-річний чоловік кількома пострілами вбив 67-річну українку, яка доглядала його сестру

В Італії 81-річний чоловік декількома пострілами вбив 67-річну українку, яка доглядала його сестру. Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ANSA. Трагічний випадок стався у середу, 15 грудня, у містечку Торре-Аннунсіата, що розташоване у регіоні Кампанія, приблизно за 210 км від Рима та за 20 км від Неаполя.

81-річний Пеллегріно Рейбальді – колишній учитель математики у місцевому ліцеї, нині пенсіонер. Чоловік стріляв з особистої іменної зброї. Жінка померла на місці ще до приїзду поліції та лікарів.

Як повідомили на сторінці Книга пам’яті померлих за кордоном українців у Facebook, загибла Марія Баран із Львівщини.

Загибла Марія Баран із Львівщини, яка вже багато років жила в Італії

За інформацією сайту ТСН, який посилається на видання napoli.repubblica.it, підозрюваний та жертва часто конфліктували. 15 грудня о 14:00 чоловік взяв пістолет та застрелив українку. Свідком розправи стала сестра вбивці, яка прикута до ліжка та нічого не змогла зробити.

Чоловіка заарештували, йому висунули обвинувачення у вбивстві. Під час допиту чоловік заявив, що йому здалось, що доглядальниця погано працює, а тому і виник конфлікт.

Фото Quotidiano та Stabiachannel

У коментарі виданню ilfattovesuviano.it сусіди родини розповіли, що чоловік часто конфліктував із доглядальницями його сестри, через що ті звільнялись. Підозрюваного місцеві характеризують, як людину із важким характером.

Марія багато років жила в Італії, а до цього доглядала інших людей похилого віку. У неї залишилися дві доньки, які теж переїхали жити до Італії.