Лікар, який працював у Польщі на будівництві, помер уві сні

У ніч з 26 на 27 листопада на заробітках у Польщі помер дитячий отоларинголог з Рівного 40-річний Олег Самков. Чоловіка виявив мертвим у хостелі його товариш з Рівного, з яким разом мешкали і працювали на будівництві. Лікар помер уві сні, причина смерті достеменно невідома. Рідні померлого поїхали забирати тіло в Україну для поховання.

Про раптову смерть 40-річного рівненського лікаря-отоларинголога Олега Самкова повідомила у соцмережах його колега, лікарка рівненського центру первинної допомоги «Медичний простір» Вікторія Пашковська. Жінка одразу закликала друзів та знайомих зробити пожертви родині на транспортування тіла померлого додому для поховання. Дружина та двоє неповнолітніх дітей Олега Самкова мешкають у селі Кустин поблизу Рівного. Де саме працював у Польщі Олег Самков, наразі невідомо.

Інформацію підтвердив Микола Надейко, головний лікар дитячої міської лікарні Рівного, у поліклініці якої Олег Самков працював отоларингологом. Головлікар розповів виданню «Радіо Трек» про заробітки Олега Самкова за кордоном. «Він уже кілька років працював на будівництві плиточником. Минулого року це були Естонія, Швеція. Цього року от – Польща… Я кликав Олега повернутися, навіть намагався знайти для нього додаткову приватну практику, але… Як розумію, родині дуже потрібні були гроші, а працюючи за кордоном, він міг заробляти 2000 євро. Можливо більше. В медицині тут, у Рівному, йому такі гроші заробити було практично неможливо», — розповів Микола Надейко.

Точна причина смерті поки що невідома. Родичі померлого поїхали забирати тіло додому для поховання. У соцмережах розгорнулася акція зі збору коштів на транспортування, а за два дні, 29 листопада, дружина Олега Самкова попросила припинити збір коштів, запевнивши, що їх вистачає.

Зараз триває процедура документального оформлення репатріації.