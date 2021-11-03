Про викриття міжрегіонального угрупування, яке займалось підробкою документів про вакцинацію СБУ повідомила у середу, 3 листопада

Чотирьох мешканців Львівщини та Запоріжжя затримали за організацію схеми виготовлення фальшивих ПЛР-тестів та свідоцтв про вакцинацію. За даними СБУ, щомісяця вони виготовляли тисячу сертифікатів про вакцинацію та дві тисячі ПЛР-тестів, заробляючи близько 3 млн грн.

Про викриття міжрегіонального угрупування, яке займалось підробкою документів, СБУ повідомила у середу, 3 листопада. До угрупування входило четверо людей – це мешканці Львівщини та Запоріжжя. Нацполіція України уточнила, що 2 листопада обшуки проводились у квартирах шахраїв у Львові.

За даними СБУ, організатор схеми шукав клієнтів серед охочих працевлаштуватися за кордоном. Його спільник, який здійснював рейсові міжнародні перевезення, також поповнював клієнтську базу. Інші члени банди – виготовляли підробки та виконували роль кур’єрів.

Міжнародний сертифікат про вакцинацію коштував 40 євро, а негативний ПЛР-тест ‒ 500 - 600 гривень. Для «оптових» замовників діяла гнучка система знижок.

Щомісяця зловмисники виготовляли майже 1000 сертифікатів про вакцинацію та 2000 негативних ПЛР тестів. Готові «замовлення» відправляли через популярні поштові сервіси та кур’єрів. Оплату отримували на банківські картки або готівкою. За даними СБУ, щомісяця члени угрупування заробляли близько 3 млн грн. СБУ не повідомляє протягом скількох місяців працювали зловмисники.

Правоохоронці вилучили підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію, бланки негативних ПЛР-тестів, чорнову бухгалтерію. Крім того, вилучені інші підроблені документи: запрошення на роботу за кордоном та довідки для державних органів влади.

Наразі вирішується питання щодо оголошення про підозру за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ч. 1 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.