Найбільше підробок було виявлено у пункті пропуску «Гребенне – Рава-Руська»

Від початку цього року польські прикордонники виявили на українсько-польському кордоні 554 фальшивих ковід-сертифікатів про вакцинацію від Covid-19.

Як повідомив речник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сєніцкі, усі фальшиві сертифікати були видані в Україні.

Останній випадок виявлення фальшивих сертифікатів було зафіксовано у пункті пропуску «Зосин-Устилуг», що у Волинській області. Там одразу п’ятеро громадян України намагались в’їхати до Польщі із фальшивими сертифікатами. У прикордонників виникли сумніви у справжності документів.

«Усіх мандрівників (дві жінки і троє чоловіків) затримали, щодо них відкрито провадження про використання підроблених документів на прикордонному контролі», – повідомив Сєніцкі.

Після завершення процесуальних дій українці отримали рішення про відмову у в'їзді до Польщі та повернулись на територію України.

За словами Даріуша Сєніцкого, загалом від початку року на українсько-польському кордоні було виявлено 554 фальшиві сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Найбільше спроб перетнути кордон із фальшивими документами зафіксовано у Гребенному (352), Долгобичеві (76), Грубешові (74) та Дорогуську (52). Польське законодавство передбачає обмеження волі до 5 років за використання фальшивих документів.

Свою статистику виявлення фальшивих ковід-сертифікатів також оприлюднили українські прикордонники. За їхніми даними, починаючи із серпня, коли на кордоні почали використовувати програмне забезпечення SafeBorder, прикордонники перевірили в українців, які в'їжджають до України, понад 700 тис. сертифікатів. Як повідомив ZAXID.NET речник ДПСУ Роман Демченко, із кінця вересня вдалось виявити 360 підроблених covid-сертифікатів.