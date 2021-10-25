Найбільше фальшивих Covid-сертифікатів виявляють під час перевірки на кордон

Від початку року в Україні відкрито понад 730 проваджень через підроблення результатів ПЛР-тестів та сертифікатів вакцинації від Covid-19. З них найбільше випадків виявлено на Волині (207), у Києві (98), третє місце ділять Львівська та Рівненська області (по 75 у кожній).

Як повідомили в Нацполіції України, впродовж минулого тижня поліція вилучила майже 200 підроблених Covid-документів, відкрито близько 90 кримінальних проваджень. З них понад 70 випадків зафіксували при перетині державного кордону.

«Суди першої інстанції упродовж останнього місяця ухвалили понад 10 обвинувальних вироків за фактами придбання та використання підроблених Covid-сертифікатів, зокрема під час перетину державного кордону. Винним особам призначено штрафи. Кримінальну відповідальність будуть нести і ті, хто фальшує документи, і ті, хто їх використовує», – пояснив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Нагадаємо, що за минулий тиждень поліція Львівщини відкрила п'ять кримінальних справ через підроблені Covid-сертифікати, які виявили на кордоні з Польщею. Ще два інциденти трапились у вихідні в аеропорту «Львів».

В Україні практично всі області перебувають у «червоній» та «помаранчевій» зонах епіднебезпеки. У них посилені карантинні обмеження, яких повинні дотримуватися всі. Певні винятки є лише для вакцинованих або тих, що мають актуальний негативний результат ПЛР-тесту.