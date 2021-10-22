Впродовж останнього тижня поліція відкрила п'ять кримінальних справ за фактом використання підроблених Covid-сертифікатів. Українці, які перетинали кордон з Польщею, показали фальшиві довідки.

21 жовтня у пункті пропуску «Рава-Руська» дві мешканки Херсонської області віком 45 та 49 років під час перевірки на кордоні показали сертифікати про вакцинацію з ознаками підробки. 20 жовтня там же викрили 26-річного мешканця Стрийського району із підробленим сертифікатом.

19 жовтня двоє львів’ян намагались перетнути кордон через пункт пропуску «Грушів – Будомєж». 46-річний чоловік та 50-річна жінка показали підроблені міжнародні свідоцтва про вакцинацію.

За усіма випадками відкрили кримінальні провадження за ч. 4 ст. 358 ККУ (використання завідомо підробленого документа). Поліцейські встановлюють причетних до підробки сертифікатів.

Загалом, за статистикою поліції, від початку цього року на Львівщині відкрили майже сто кримінальних проваджень за фактами підробки сертифікатів про вакцинацію. Це статті кримінального кодексу: ст.190 (шахрайство) та ст.358 (підроблення документів).

Поліцейські просять повідомляти про факти підроблення сертифікатів на гарячу лінію кіберполіції 0 800 505 170.