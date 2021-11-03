В Естонії суд визнав 35-річного громадянина України винним у вбивстві свого співвітчизника і засудив його до 10 років позбавлення волі. Але оскільки справа розглядалася у порядку спрощеного провадження, то термін покарання було зменшено на третину, пише в середу, 3 листопада, ERR.

Таким чином, тепер термін перебування українця в естонській в’язниці становитиме майже 7 років. Після відбуття покарання українця депортують з Естонії із 10-річною забороною на в’їзд. Утім, рішення ще не набуло чинності й українець може його оскаржити.

Засуджений українець 29 березня під час сварки у квартирі, де проживали українські заробітчани, вдарив ножем свого ровесника, також громадянина України, внаслідок чого той помер на місці від отриманих травм. Третій чоловік, який перебував у квартирі, зателефонував на номер служби екстреної допомоги і поліцейські, які прибули на місце події, затримали нападника за підозрою у скоєнні злочину.