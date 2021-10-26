До складу банди рекетирів входили четверо чоловіків і троє жінок

Працівники Національного центру боротьби з організованою злочинністю Служби кримінальної поліції та розслідувань Чехії затримали сімох українців за звинуваченням у створенні злочинного угруповання.

За інформацією чеських правоохоронців, затримані входили до так званої «луганської бригади». Свою діяльність вони вели переважно у Брно та Південно-Моравському краї, їхніми жертвами ставали вихідці з України, від яких злочинці вимагали платню за так званий захист. Таким чином, обвинувачені мали отримати щонайменше 2,5 млн чеських крон (112 тис. доларів).

Затримані в Чехії українці вимагали гроші з інших українців, які там проживають

Про затримання банди рекетирів з України чеська поліція повідомила у вівторок, 26 жовтня. Однак спецоперація з їх затримання пройшла минулого тижня.

Під час спецоперації затримали сімох людей: чотирьох чоловіків та трьох жінок. Останніх звинувачують у наданні злочинцям своїх банківських рахунків для переказу коштів.

Під час обшуків житла підозрюваних поліція виявила 1,5 млн крон (68 тис. доларів), а також вогнепальну зброю. Підозрюваним загрожує до 10 років ув’язнення.