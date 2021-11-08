42-річний Павло Ратов, якого вдарив у голову охоронець нічного клубу у Празі ще на початку жовтня, помер у лікарні так і не прийшовши до тями

42-річний мешканець Стрия Павло Ратов, помер у лікарні в Празі у п'ятницю, 5 листопада. Чоловік потрапив до реанімації, після того, як його вдарив охоронець нічного клубу. Увесь цей час Павло Ратов був без свідомості, про смерть чоловіка ZAXID.NET розповіла його дружина Світлана Ратова.

Інцидент трапився 10 жовтня. Павло Ратов з двома українцями, з якими разом працював будівельником, пішли прогулятися вечірньою Прагою. Повертаючись додому чоловіки зайшли до нічного клубу «Goldfingers» у центрі Праги. Однак побачивши ціни, вони вирішили там не залишатися. Зі слів дружини Павла Світлани Ратової, чоловіки у клубі не затримувалися і відразу попрямували до виходу.

Охоронець, який стояв на вході до клубу, почав словесно ображати українців. «Він кричав їм чеською, щоб вони йшли геть погані українці, свині. Штовхав їх у спину. Він якийсь чеський націоналіст», – розповіла ZAXID.NET дружина Павла Світлана Ратова.

Вже на вулиці охоронець вдарив Павла Ратова. «Той охоронець підійшов ззаду і вдарив Павла один раз у голову. Павло впав, розбив собі голову і втратив свідомість. Більше до тями він не прийшов. На відео з камер спостереження все видно», – додала дружина.

У лікарні у чоловіка діагностували важку черепно-мозкову травму та набряк мозку. Павло Ратов пробув у реанімації без свідомості майже місяць. У п'ятницю, 5 листопада, Павло Ратов помер у лікарні, не приходячи до тями.

Чеська поліція відкрила кримінальне провадження, однак охоронця клубу ще не затримувала. «Я найняла адвоката і він дізнався, що той охоронець-чех, колишній боксер. Крім того, раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності. Зараз він продовжує працювати у тому клубі», – додала Світлана Ратова.

Світлана Ратова, зараз перебуває у Празі, вона поїхала туди, аби забрати тіло чоловіка до України. Усі витрати з перевезення тіла дружина взяла на себе, за її словами в українському консульстві їй відмовили у допомозі.