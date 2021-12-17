Видатки й доходи міського бюджету у 2022 році становитимуть по 3,1 млрд грн

Під час засідання сесії 17 грудня депутати Чернівецької міськради затвердили бюджет міста на 2022 рік. За відповідне рішення проголосували 23 депутати. Видатки й доходи міського бюджету у 2022 році становитимуть по 3,1 млрд грн, що на 500 млн грн більше ніж минулого 2021 року.

Як повідомив заступник міського голови Євгеній Маховіков, цьогоріч доходи значно зростуть. «Встановлені амбітні плани сум доходів (+ понад 25% у порівнянні з 2021). Враховані зміни частини податку на доходи фізичних осіб (+4% додатково залишаються у бюджетах громад) і доведені дуже серйозні орієнтири сум надходжень від приватизації землі та комунального майна», – заявив посадовець.

Цьогоріч найбільше коштів отримає управління освіти – понад 1,5 млрд грн. Ці кошти спрямують на зарплати вчителям – 500 млн грн, утримання навчальних дошкільних закладів та закладів середньої освіти. Відтак, на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, технікумів передбачено 42 млн грн, а на оздоровлення та відпочинок дітей – 5 млн грн.

На культуру і мистецтво у бюджеті заклали 115 млн грн. За ці кошти планують утримувати культурні установи, бібліотеки, парк імені Т.Г. Шевченка та «Жовтневий». На фізичну культуру та спорт у бюджеті на наступний рік передбачили 37 млн грн.

На охорону здоров’я у Чернівцях у 2022 році витратять 77 млн грн. Так, на виконання бюджетної програми «Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха» за загальним фондом передбачені видатки в сумі 5 млн грн, з них: на виплату грошової винагороди медичним та іншим працівникам за роботу з хворими на коронавірус – 5 млн грн та поточний ремонт кисневих концентраторів – 140 тис. грн.

На соціальний захист у 2022 році витратять 115 млн грн, 12 млн грн з яких виділять на пільги бійцям АТО. На компенсацію за пільговий проїзд в автомобільному транспорті окремим категоріям громадян передбачили 10 млн грн, електротранспортом – 47 млн грн.

Понад 218 млн грн передбачити для комунальних підприємств Чернівців. За рішенням виконавчого комітету, з бюджету мають відшкодовувати різницю між чинним тарифом на тепло та економічно обґрунтованим. На це в бюджеті заклали понад 112 мільйонів гривень. Крім того, 48 млн грн отримає КП «Чернівціводоканал», 51 млн грн – КП «Чернівецьке тролейбусне управління», а 7 млн грн отримує Міжнародний аеропорт «Чернівці».

Значну частину коштів передбачать на розвиток інфраструктури. Йдеться про реконструкції доріг, транспортних розв’язок контактних мереж. У 2022 році на ці ремонти планують передбачити 732 млн грн. На утримання та ремонт доріг витратять понад 100 мільйонів з бюджету та більш як 150 мільйонів гривень зі спецфонду. На озеленення направлять майже 30 млн грн, на освітлення — 49 млн грн, втім майже уся сума на освітлення — це оплата електрики.

На реалізацію проектів-переможців Громадського бюджету у 2022 році планують використати 16 млн грн. Департамент архітектури цьогоріч отримає 38 млн грн.

Зазначимо, на 2022 рік збільшили бюджет розвитку та бюджет громади, адже планують більше заробити від продажу земельних ділянок та комунального майна.