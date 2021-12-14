Новини Чернівців
фото Шпальти
Коронавірус у Чернівцях
Актуальна статистика підтверджених випадків Covid-19Наталія Коржицька, 0
фото Шпальти
Станом на 14 грудня кількість мешканців Чернівців, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 50531.
Загалом по Чернівецькій області, – 117618 (+90 за попередню добу).
Смерті по місту – 1115.
Смерті по області – 2919 (+4).
Вилікувалися у Чернівцях – 46151.
Вилікувалися в області – 109530 (+531).
Усього в Україні за даними ЦГЗ: 3 570 448 (+7283) людей захворіло, 91 602 (+387) померло, 3 233 009 (+27 130) вилікувалися.
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