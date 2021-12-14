Станом на 14 грудня кількість мешканців Чернівців, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 50531. Загалом по Чернівецькій області, – 117618 (+90 за попередню добу). Смерті по місту – 1115. Смерті по області – 2919 (+4). Вилікувалися у Чернівцях – 46151. Вилікувалися в області – 109530 (+531). Усього в Україні за даними ЦГЗ: 3 570 448 (+7283) людей захворіло, 91 602 (+387) померло, 3 233 009 (+27 130) вилікувалися.

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