Комунальні установи Чернівців запутили чат-боти в Telegram, які оперативно надавтимуть інфомацію про підприємство. За допомогою Telegram-ботів можна також сплатити комунальні послуги та зв'язатись з диспетерами. Про запуск чат-ботів у понеділок, 13 грудня, повідомила прес-служба Чернівецької міської ради.

«Набридли черги? Бісить, коли додзвонитись до диспетчера заради елементарного питання вдається з бозна-якої спроби? Забудьте! Всі ключові комунальні підприємства Чернівців відтепер доступні онлайн за допомогою чат-ботів у Telegram», – йдеться у повідомленні прес-служби міськради.

Комунальні підприємства, які запутили чат-боти:

Перед початком роботи з чат-ботом коритувач може переглянути відеоінструкцію, а для того, щоб авторизувать в систему достатньо ввети номер телефону. Зазначимо, подати показники лічильників й оплатити комуналні послуги онлайн можна іншми способами, переглянути можливі варіанти можна тут.