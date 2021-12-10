У супермаркетах і магазинах заборонено безкоштовно розповсюджувати поліетиленові пакети

Із 10 грудня в Україні запрацював перший етап закону, що обмежує використання поліетиленових пакетів. У супермаркетах та магазинах тепер заборонено безкоштовно розповсюджувати поліетиленові пакети, а за порушення закону підприємців можуть оштрафувати на 8500 грн.

Зокрема, з 10 грудня у магазинах, супермаркетах, аптеках, та кафе заборонено пропонувати клієнтам скористатися безкоштовним поліетиленовим пакетом. Ці обмеження не стосуються біорозкладних пакетів, а також надтонких пластикових пакетів, у які запаковують свіжу рибу, м’ясо та сипучі продукти.

За безкоштовне розповсюдження пластикових пакетів передбачений штраф від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн), а за повторне порушення впродовж трьох років – від 3400 до 8500 грн.

Контролювати виконання закону має обласна Держпродспоживслужба. Водночас у законі не уточняється, чи цим займатиметься окрема структура при Держпродспоживслужбі й чи створять у майбутньому окремий контролюючий орган.

Нагадаємо, 1 червня Верховна Рада ухвалила законопроект, який обмежує використання поліетиленових пакетів. Його впроваджуватимуть у кілька етапів. Загалом під заборону потрапили тонкі, надтонкі та оксорозкладні пакети й за їх використання передбачені штрафи. Пакети, які підпадають під заборону за законом, мають вилучити з обігу й утилізувати. Однак в законі не вказано, хто і як має це зробити.