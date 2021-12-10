У місті планують розмістити 25 таких скриньок

На Соборній площі Чернівців у п’ятницю, 10 грудня, встановили п’ять скриньок для буккросингу. Відтак, чернівчани зможуть безкоштовно обмінюватись книгами. Про встановлення скриньок повідомила радниця голови Чернівецької ОДА Любов Добровольська.

«Завдяки Буковинському культурному фонду вдалося здійснити мрію креативної й талановитої Євгенії Іпатій, яка є депутаткою Молодіжної ради при Чернівецькій ОДА. Окрема подяка організації «Волонтери Вижниці» за допомогу у створенні проекту», – йдеться в повідомленні Любові Добровольської.

За словами ініціаторки проекту Євгенії Іпатій всього планують встановити 25 скриньок біля зупинок і в скверах міста. Проект називається «Book free», на його реалізацію з обласного бюджету виділили 30 тисяч гривень.

«Ми дуже хочемо, щоб молодь читала більше і читала безкоштовно. Тому у Молодіжної ради виникла ідея зробити скриньки для буккросингу, де будуть книги, які зможе прочитати кожен охочий. Скриньки ми розмістимо у скверах і парках міста Чернівці. Розпочинаємо зі скверу на площі Соборній», – розповіла Євгенія Іпатій.

Зазначимо, буккросинг – це своєрідний обмін книг. Прочитавши книгу, людина залишає її у громадському місці, згодом хтось може знайти та прочитати її, а потім передати іншим.