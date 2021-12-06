Меморіальну дошку встановили на фасаді рідної школи Героя

Сьогодні, 6 грудня, на фасаді чернівецької гімназії №3 загиблому учаснику ООС Олексію Мамчію відкрили меморіальну дошку. Він був військовослужбовцем окремої гірсько-штурмової бригади, загинув у квітні 2021 внаслідок скинутої ворожим безпілотником протипіхотної міни на бойових позиціях поблизу міста Північне Донецької області.

Про відкриття меморіальної дошки повідомила прес-служба Чернівецької міськради. Варто зазначити, що поряд із меморіальною дошкою Олексія Мамчія також розміщена пам’ятна дошка його молодшого брата – Станіслава, який теж загинув у районі проведення АТО у 2016 році.

«Символічно, дошку відкрили на фасаді гімназії №3. Там Олексій навчався разом з братами. Коли почалася війна – вони у трьох пішли на передову, живим повернувся лише один...Втім Герої не вмирають! Пам'ять про них і їх відвагу житиме. Вона вселятиме надію, що мирне майбутнє досяжне», – йдеться в повідомленні прес-служби міськради.

Відомо, що Олексій Мамчій помер за два місяці до свого 41-річчя. Удосвіта 13 квітня 2021 року чоловік отримав важке осколкове поранення. Ворожий безпілотник скинув на позицію підрозділу біля міста Північне під Торецьком кілька мін, одна з яких вибухнула. Бійця терміново евакуювали до лікарні міста Торецьк, однак там він помер.

У Героя залишились батьки, брат, донька від першого шлюбу та дружина Любов, яка також перебувала на передовій. Молодший брат Станіслав Мамчій загинув під Авдіївкою 16 липня 2016 року. У родині Мамчіїв із трьох синів залишився лише наймолодший – 31-річний Євген. Хлопець також тричі ходив на фронт добровольцем. На щастя, він повернувся додому живим.