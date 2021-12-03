Поховають артиста 5 грудня в рідному місті Сторожинець

Сьогодні, 3 грудня, у віці 66 років помер композитор, співак, народний артист України Мар’ян Гаденко. Про смерть повідомила прес-служба Чернівецької облради й друзі співака у Facebook. За інформацією друзів, у чоловіка стався серцевий напад.

«Сьогодні, 3 грудня відійшов у вічність народний артист України, композитор, співак та телеведучий, надзвичайно творча й талановита людина, Мар’ян Ілліч Гаденко. Чернівецька обласна рада висловлює щире співчуття родині Мар’яна Ілліча», – йдеться в повідомленні прес-служби облради.

Похорон артиста відбудеться у Сторожинці 5 грудня, про це його донька Тетяна Гаденко повідомила у Facebook, уточнивши, що прощання з батьком відбудеться також у Києві завтра, 4 грудня.

«Прощання з татом відбудеться завтра за адресою Київ, Паркова дорога 1, церква Св Миколая з 14:00 до 17:45. Запрошуємо також друзів Мар’яна, шанувальників творчості та земляків на молитовне прощання до Катедрального собору УГКЦ м.Чернівці, вулиця Руська 28 в неділю, 5 грудня, о 7:30. Молитву очолить отець Валерій Сиротюк. Поховання відбудеться в м. Сторожинець о12:00», – написала донька співака Тетяна Гаденко.



Що відомо про Мар'яна Гаденко

Мар’ян Гаденко народився 15 вересня 1955 року в Сторожинці Чернівецької області. Дитинство і молодість пройшли у Чернівцях, де нині стоїть його хата — за 100 метрів від будинку Назарія Яремчука і за 100 метрів від хати Володимира Івасюка.

У 1982 році закінчив Чернівецький державний університет, здобув фах економіста. Співак 27 років служив у внутрішніх військах України. На пенсію пішов з посади заступника командувача внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України у званні полковника міліції. Десять років, протягом 1988-1998 років, служив у Львові на посаді начальника відділу боротьби з організованою злочинністю на Львівській залізниці.

Був ведучим телепрограми «Надвечір’я. Долі», засновником багатьох телепроектів і пісенних фестивалів. Мар’ян Гаденко був популяризатором української пісні. Випустив сім аудіоальбомів та компакт-дисків. У 1997 він отримав звання «Заслужений артист України», у 1999 – звання «Народний артист України», у 2006 – орден «За заслуги» ІІІ ступеня, у 2015 – орден «За заслуги» ІІ ступеня.