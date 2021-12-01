Під час сесії депутати загалом перейменували три вулиці

Депутати Чернівецької міськради в вівторок, 30 листопада, прийняли рішення про перейменування вулиці, яку було названо на честь депутатки «Єдиної Росії» Валентини Терешкової. Вона розташована в селі Коровія, яке нещодавно приєднали до громади Чернівців. За перейменування вулиці Терешкової на Соборну проголосували одноголосно. Крім того, під час сесії міськради в рамках декомунізації перейменували ще дві вулиці.

«Перейменували три вулиці міста, рішення прийняли одноголосно. Зокрема, вулиця та провулок Миколаївський відтепер називатимуться на честь лейтенанта Олександра Маланчука, який загинув в зоні ООС. А вулицю Валентини Терешкової в селі Коровія перейменували на Соборну», – розповіла ZAXID.NET секретарка міського голови Марина Кирилюк.

Відомо, що в Чернівецькій області вулиця названа на честь російської депутатки Валентини Терешкової була єдиною. Крім того, під час засідання сесії перейменували також вулицю Дніпропетровську на вулицю Дніпровську. А вулиця й провулок Миколаївський відтепер називатиметься на честь чернівчанина Олександра Маланчука, який загинув в зоні ООС.

Валентина Терешкова голосувала за анексію Криму

Зазначимо, Валентина Терешкова – радянська космонавтка, герой СРСР. А тому не дивно, що в Україні ще з часів Радянського Союзу існують вулиці, названі на її честь. Відомо, що на момент анексії Криму таких було 79. Але окрім космонавтики, Валентина Терешкова ще й російська політикиня, яка 1 березня 2014 року голосувала за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.