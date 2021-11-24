У центрі міста обслуговувати парковки буде комунальне підприємство МіськШЕП

У Чернівцях у вівторок, 23 листопада, під час засідання виконкому затвердили нові тарифи на паркування. Водії платитимуть від 10 до 20 грн за годину паркування, вартість залежатиме від зони міста. Згідно з рішенням міськради, обслуговувати парковки в центрі міста буде комунальне підприємство МіськШЕП.

«Тарифи на паркування коливаються від 10 до 20 гривень. Найвищий тариф встановили для МіськШЕП – 20 гривень за годину. Відповідно до рішення міської ради, комунальне підприємство МіськШЕП буде обслуговувати усі парковки у центрі міста, які майже пів року були безкоштовними. Біля ринку «Центральний» встановили тариф 15 гривень, на проспекті Незалежності парковка буде коштувати 10 гривень», — розповів під час засідання виконкому директор департаменту інфраструктури та благоустрою Григорій Прохоренко.

Згідно з рішенням, обслуговувати парковки будуть комунальне підприємство МіськШЕП, ТОВ «Ринок Центральний» та ПП Ілащук. Відповідно до зони розташування залежатиме вартість тарифу на паркування. Нові тарифи почнуть діяти з моменту опублікування рішення виконкому.

Відтак, 20 грн платитимуть на вулицях:

вул.Емінеску (від вул.І.Франка до вул.С.Бандери)

вул.Головна, 48-50

Площа Театральна

вул.І.Франка, 2-8 (від вул.М.Емінеску до вул.А.Міцкевича)

вул. І.Франка (від вул. М.Емінеску до вул. Університетської)

вул.Степана Бандери, 1-3 (від вул.Університетської до вул.М.Емінеску)

вул.Шиллера (до вул.І.Котляревського)

вул.Адама Міцкевича

Площа Соборна, 7-9

вул.І.Франка, 31-17

вул.Миколи Лисенка

15 грн платитимуть на вулицях:

вул.М.Бахрушина (від вул.Героїв Майдану до вул.О.Поповича)

вул.О.Поповича (від вул.М.Бахрушина до проїзду ЦНАП)

10 грн платитимуть на вулицях:

вул.В.Комарова,18

вул.Н.Сотні, 20 (біля магазину «Рута»)

вул.Небесної Сотні, 2-6 (діагностичний центр)

вул.Небесної Сотні, 24 (від проспекту Незалежності,111 до вул..Небесної Сотні, 14-А в м.Чернівці)

пр.Незалежності, 109 (біля квіткового ринку)

вул.Руська, 250-А (біля ринку «Нива»)

Зазначимо, раніше вартість парковок у Чернівцях становила від трьох до восьми гривень. Майже пів року частина парковок в центрі міста була безкоштовною. У кінці липня місто поділили на три зони паркування, а 1 листопада в центрі міста облаштували платні місця, вони не працювали, адже виконком не прийняв нові тарифи.