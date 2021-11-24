Мерія Чернівців підвищила тарифи на паркування
Залежно від зони міста водії платитимуть від 10 до 20 грн за годину
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У Чернівцях у вівторок, 23 листопада, під час засідання виконкому затвердили нові тарифи на паркування. Водії платитимуть від 10 до 20 грн за годину паркування, вартість залежатиме від зони міста. Згідно з рішенням міськради, обслуговувати парковки в центрі міста буде комунальне підприємство МіськШЕП.
«Тарифи на паркування коливаються від 10 до 20 гривень. Найвищий тариф встановили для МіськШЕП – 20 гривень за годину. Відповідно до рішення міської ради, комунальне підприємство МіськШЕП буде обслуговувати усі парковки у центрі міста, які майже пів року були безкоштовними. Біля ринку «Центральний» встановили тариф 15 гривень, на проспекті Незалежності парковка буде коштувати 10 гривень», — розповів під час засідання виконкому директор департаменту інфраструктури та благоустрою Григорій Прохоренко.
Згідно з рішенням, обслуговувати парковки будуть комунальне підприємство МіськШЕП, ТОВ «Ринок Центральний» та ПП Ілащук. Відповідно до зони розташування залежатиме вартість тарифу на паркування. Нові тарифи почнуть діяти з моменту опублікування рішення виконкому.
Відтак, 20 грн платитимуть на вулицях:
- вул.Емінеску (від вул.І.Франка до вул.С.Бандери)
- вул.Головна, 48-50
- Площа Театральна
- вул.І.Франка, 2-8 (від вул.М.Емінеску до вул.А.Міцкевича)
- вул. І.Франка (від вул. М.Емінеску до вул. Університетської)
- вул.Степана Бандери, 1-3 (від вул.Університетської до вул.М.Емінеску)
- вул.Шиллера (до вул.І.Котляревського)
- вул.Адама Міцкевича
- Площа Соборна, 7-9
- вул.І.Франка, 31-17
- вул.Миколи Лисенка
15 грн платитимуть на вулицях:
- вул.М.Бахрушина (від вул.Героїв Майдану до вул.О.Поповича)
- вул.О.Поповича (від вул.М.Бахрушина до проїзду ЦНАП)
10 грн платитимуть на вулицях:
- вул.В.Комарова,18
- вул.Н.Сотні, 20 (біля магазину «Рута»)
- вул.Небесної Сотні, 2-6 (діагностичний центр)
- вул.Небесної Сотні, 24 (від проспекту Незалежності,111 до вул..Небесної Сотні, 14-А в м.Чернівці)
- пр.Незалежності, 109 (біля квіткового ринку)
- вул.Руська, 250-А (біля ринку «Нива»)
Зазначимо, раніше вартість парковок у Чернівцях становила від трьох до восьми гривень. Майже пів року частина парковок в центрі міста була безкоштовною. У кінці липня місто поділили на три зони паркування, а 1 листопада в центрі міста облаштували платні місця, вони не працювали, адже виконком не прийняв нові тарифи.