Тарифи на паркування у кожній зоні ще встановлять

У Чернівцях затвердили нові правила паркування, що передбачають поділ міста на три зони з різними тарифами. Для оплати паркування майданчики обладнають терміналами або QR-кодами. Цю концепцію втілюватимуть впродовж чотирьох років. Наразі тарифи на паркування у кожній зоні невідомі – їх мають додатково визначити під час засідання виконкому.

Згідно з рішенням Чернівецької міськради, місто поділять три зони паркування. У першу зону ввійде центральна частина міста, обмежена вулицями: Головна (від вул.Кафедральної до вул.Заньковецької), площі Філармонії, Університетської, Г.Сковороди, Л.Українки, площі Соборної.

До другої зони включать територію, обмежену вулицями Героїв Майдану (від вул.Садової), Арона Пумнула, 29-го Березня, провулку Нагірного, Нагірної (до Пирогова), Пирогова, Київською, Драгоманова, Томащука, Коцюбинського, Й. Главки до М.Вовчка, М.Вовчка, 28 Червня, Б.Хмельницького, Гагаріна від залізничного вокзалу, Сагайдачного, Руською до Лук’яна Кобилиці, Головною до Садової, Садовою.

До третьої зони увійдуть усі інші території в межах міської громади, які не потрапили до першої та другої зони.

Вартість послуги на паркування різнитиметься — ближче до центру, у першій зоні, тариф буде вищий. Ціни ще встановить виконавчий комітет, однак міськрада передбачила, що безкоштовно мешканці міста зможуть залишити авто поблизу соціальних об’єктів – лікарень, поліклінік, шкіл, дитсадків, ЦНАПів. Мешканці багатоповерхівок та ОСББ можуть виділити місце для безплатного паркування поруч з будинком.

У рішенні зазначено, що легальні майданчики для паркування позначать відповідними дорожніми знаками та блакитною смугою. Біля них облаштують автомати для оплати карткою та готівкою, що видаватимуть талони. Поруч із паркувальним майданчиком планують облаштувати інформаційні стенди з QR-кодом, що вестиме на мобільний додаток для оплати паркування.

Зазначимо, концепцію з паркування у Чернівцях презентували ще в червні цього року, над нею чотири роки працювала спеціально створена робоча група.