Про початок їх роботи у поліції обіцяють повідомити додатково

У Тернополі розпочали встановлювати камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Таких камери поки що буде лише чотири. Їх облаштовують на вулицях, де найчастіше водії порушують правила та стаються дорожні аварії. Про встановлення камер автоматичної фіксації порушень заявив начальник Управління патрульної поліції в Тернопільській області Богдан Шевчук.

«Контроль за дорожнім рухом відбуватиметься в автоматичному режимі. Про початок роботи камер фіксації порушень ПДР обов'язково повідомимо додатково на офіційній сторінці патрульної поліції у Тернопільській області», – зазначає правоохоронець.

Камери встановлюватимуться на чотирьох ділянках за такими адресами:

проспект Злуки 47-Б у напрямку Збаразького шосе та на проспекті Злуки 45, у напрямку до вул. Б Лепкого;

перехрестя вул. Лесі Українки та вул. Протасевича;

вулиця С. Будного (в напрямку вул. Карпенка);

перехрестя вулиць Гетьмана Мазепи-Миру-Чумацька (встановлення камери на електроопорі, яка розміщена на дамбі Тернопільського ставу між вул. Г. І. Мазепи та вул. Руською у напрямку вул. Руської).

Ці перехрестя та вулиці обрали не випадково. Після аналізу кількості аварій за чотири роки в Тернополі поліцейські окреслили чотири ділянки, де найчастіше траплялися ДТП з тяжкими наслідками.

Додамо, що, згідно з ч. 1 та 4 ст. 122 КУпАП, у разі перевищення встановлених обмежень швидкості руху на понад 20 км/год передбачено відповідальність у вигляді штрафу в сумі 340 гривень. У разі перевищення таких обмежень на понад 50 км/год – передбачено штраф у сумі 1700 гривень. На території міст України максимально допустима швидкість руху транспортних засобів становить 50 км/год.

Систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні почали впроваджувати минулого року з Київщини. Зараз вона працює ще в кількох областях, у тому числі – на Львівщині. Раніше ZAXID.NET публікував онлайн-мапу з точними координатами запланованого розташування усіх КАФів та постійно її оновлює