На вулицях Мукачева, а також у селах Залужжя та Нижній Коропець встановлять камери фіксації порушень швидкісного режиму. Про це у вівторок, 27 липня, повідомила прес-служба Мукачівської міської ради.

Як уточнюється у повідомленні Мукачівської міськради, дві камери фіксації порушень встановлять на вулиці Пряшівській: на перехресті вулиць Крилова та Франка, а також на перехресті вулиць Франка та Масарика.

«Окрім того, камери будуть розміщені по вулиці Берегівська об’їзна і у селах Нижній Коропець та Залужжя. Місця встановлення пристроїв визначили сьогодні на засіданні комісії з безпеки руху», – йдеться у повідомленні прес-служби міської ради.

Як уточнили ZAXID.NET у поліції Закарпаття, наразі на території області працюють ще дві камери автофіксації порушень правил дорожнього руху: у Мукачеві та у селі Ракошино Мукачівського району.