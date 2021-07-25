Нові камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху з’являться на автомобільних дорогах в Житомирській та Кіровоградській областях, а також в Кропивницькому та Харкові.

​​Камери фіксації правопорушень запрацюють з 12:00 в понеділок, 26 липня, повідомляє Міністерство внутрішніх справ. Вони контролюватимуть дотримання вимог ПДР в автоматичному режимі. Камери розташовуватимуться:

Кіровоградська область

на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку м. Одеса (обмеження швидкості 110 км/год);

на 253 км+462 автодороги М-05 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год).

Житомирська область

на 94 км+461 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);

на 94 км+686 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год);

на 97 км+297 автодороги М-06 у напрямку м. Київ (обмеження швидкості 110 км/год);

на 97 км+627 автодороги М-06 у напрямку м. Житомир (обмеження швидкості 110 км/год);

на 158 км+305 (с. Березівка, Житомирського р-ну) автодороги М-06 у напрямку м. Рівне (обмеження швидкості 50 км/год).

Кропивницький

вул. Яновського, 65, у напрямку вул. Ушакова (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Холодноярська, 196, у напрямку вул. Короленка (обмеження швидкості 50 км/год);

вул. Полтавська, 40, у напрямку пл. Дружби Народів (обмеження швидкості 50 км/год).

Харків

просп. Московський, 118, у напрямку вул. Соїча (обмеження швидкості 50 км/год).

Систему автоматичної фото- та відеофіксації порушень правил дорожнього руху в Україні почали впроваджувати минулого року з Київщини. Зараз вона працює ще в кількох областях, у тому числі – на Львівщині. Раніше ZAXID.NET публікував онлайн-мапу з точними координатами запланованого розташування усіх КАФів та постійно її оновлює