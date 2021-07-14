Внаслідок ДТП на Тернопільщині у середу, 14 липня, загинув дворічний хлопчик. Нещастя трапилося близько 13:30 у селі Цеценівка Шумського району, коли бригада «Тернопільобленерго» поверталася після ремонту електромережі.

Після завершення ремонтних робіт, чоловіки сіли в УАЗ-3909, щоб їхати назад на базу, водій завів мотор і рушив з місця. У цей момент дворічний хлопчик, який перебував без належного нагляду дорослих, підійшов до автомобіля. Водій не помітив дитину і почав рух, наїхавши на хлопчика. Після крику авто негайно зупинили, але малюк все одно опинився під колесами авто.

«Дитина загинула на місці події. Цей факт внесений в ЄРДР згідно із ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України», – повідомляють у поліції Тернопільщини.

Як розповів ZAXID.NET прес-секретар поліції Тернопільщини Сергій Крета, у цій сім'ї виховувалося двоє діток – двійнята хлопчик і дівчинка. У момент, коли трапився наїзд, інша дитина перебувала із мамою в будинку.

Наразі поліція розслідує усі обставини цього випадку.