Цього року до ОХМАТДИТу доволі часто потрапляють діти, які проковтнули чи вдихнули сторонні предмети

У суботу, 10 липня, до львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ госпіталізували 5-річну дівчинку зі Стрийського району, яка проковтнула батарейку. Лікарі дістали батарейку, але вона встигла викликати опік і набряк стравоходу. Дитина буде тривалий час під наглядом лікарів, бо невідомо чи на місці опіку не утворяться рубці, повідомив ZAXID.NET дитячий хірург Олександр Колодій.

За словами лікаря, дівчинка зізналася батькам, що проковтнула монету. За якийсь час її почало душити в горлі, боліти. Батьки викликали «швидку» і лікарі порадили випити знебоювальні ліки. Вранці батьки з дитиною звернулися до лікаря, а той порадив їхати до Львова.

«У львівській міській дитячій лікарні дівчинці зробили рентген і скерували зі знімком до нас, в ОХМАТДИТ. На знімку видно було у стравоході стороннє тіло круглої форми. 11 липня ми прооперували дівчинку. Коли зайшли у стравохід, то зрозуміли, що вона проковтнула не монету, а батарейку: там було все чорне і обпечене», – каже Олександр Колодій.

На рентгенівському знімку видно, що батарейка застрягла у стравоході 5-річної дівчинки

Зі стравоходу дитини дістали батарейку, розміром як 25 копійок. Такі батарейки підходять до холодильників, деяких дитячих іграшок. Вона спровокувала у маленької великий набряк і опік стравоходу.

Чим завершиться ця пригода, наразі невідомо. За словами дитячого хірурга, зараз маленьку пацієнтку намагають вивести із гострого стану, а тоді вона має прийти на огляд через 3-4 тижні, бо саме за цей час можуть утворитися рубці. Якщо вони утворяються, то тоді дитина потребуватиме подальшого непростого лікування.

Останнім часом на Львівщині було дуже багато випадків, коли діти вдихали чи ковтали сторонні предмети: деталі від конструкторів, магнітні кульки, канцелярські цвяхи, батарейки, заглушки до холодильника тощо. Усіх їх доводиться оперувати під наркозом. Не у всіх випадках сторонні предмети вдається дістати ендоскопічно. Деяких дітей доводиться оперувати через загальний доступ – розріз черевної порожнини. Тож лікарі просять батьків стежити за тим, чим бавляться діти і забрати всі дрібні предмети з дитячих іграшок.