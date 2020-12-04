Усі ці магнітні кульки потрапили в кишківник маленької дівчинки

Дитячим хірургам львівської міської дитячої лікарні довелося терміново оперувати дворічну львів’янку, яка проковтнула більше 30 сильно намагнічених кульок. Попрапивши у різні петлі кишківника, вони почали притягуватися між собою і пробили кишківник дитини у семи місцях. Термінова операція з порятунку дитини тривала майже дві години.

Як повідомив ZAXID.NET дитячий хірург Дмитро Грицак, дівчинці 2 роки і сім місяців. До лікарні поступила зі скаргами на біль у животі. Рентген показав, що дитина ковтнула магнітні кульки, які потрапили у кишкіник і там з’єдналися між собою. Дістати їх було нереально, тож доводилося робити операцію традиційним способом – через розріз на животі.

«Ці неодимові магнітики дуже потужні. Дитина проковтнула 31 таку магнітну кульку. Частина з них потрапила в одну петлю кишківника, інша – в другу. У кишківнику вони між собою з’єдналися і пробили сім дірок у стінках кишечника», – розповів Дмитро Грицак.

Аби їх зашити і ретельно обстежити кишківник дитини, операційній бригаді знадобилося майже дві години.

Останнім часом майже не щотижня до лікарень потрапляють маленькі діти, які проковтнули або вдихнули маленькі деталі від конструкторів, магнітні кульки, канцелярські цвяхи, заглушки до холодильника тощо. Усіх їх доводиться оперувати під наркозом. Не у всіх випадках сторонні предмети вдається дістати ендоскопічно. Частину таких дітей доводиться оперувати через загальний доступ – розріз черевної порожнини. Тож лікарі вкотре нагадують батькам: стежте за тим, чим бавляться ваші діти. Дрібні предмети не повинні бути серед дитячих іграшок.