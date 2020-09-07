Майже 40 хвилин лікарні діставали зі шлунка дитини 27 магнітних кульок

У суботу, 6 вересня, до львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ госпіталізували дівчинку з Дрогобицького району, яка проковтнула 36 магнітних кульок від конструктора. Дев’ять кульок під дією магнітного поля утворили ланцюжок і потрапили в кишківник, ще 27 кульок утворили неправильне коло і потрапити в кишківник не могли. Дівчинку довелося терміново оперувати.

Як повідомила ZAXID.NET хірург ОХМАТДИТу Оксана Горбач, дівчинці 2 роки і 7 місяців. Вона третя дитина в сім’ї. Перші дев’ять магнітних кульок дитина проковтнула у п’ятницю, 4 вересня. Це бачили старші діти, але батькам не повідомили. Може боялися, що їм дістанеться за те, що не припильнували сестричку. У суботу дівчинка проковтнула ще 27 магнітних кульок і лише тоді, коли у неї почалася блювота, старші діти розповіли батькам про магнітні кульки.

«Дев’ять кульок, які дитина проковтнула у п’ятницю, утворили ланцюжок, бо було сильне магнітне поле. І вони пройшли зі шлунка в тонкий кишківник. А ті 27 магнітних кульок, які дитина проковтнула у суботу, утворили неправильне коло і їх терміново треба було діставати. Кульки були діаметрои 4 мм, найвірогідніше, з якогось конструктора», – каже Оксана Горбач.

Аби дістати ці кульки зі шлунка дитини, потрібний неабияке вміння і досвід

Оперували дівчинку через кілька годин після госпіталізації. Із Чорнобильської лікарні покликали на допомогу досвідченого лікаря-ендоскопіста Олега Кочеркевича. Окрім нього, до операційної бригади увійшли дитячі хірурги Оксана Горбач, Олег Содома і лікар-анестезіолог Володимир Міщук.

За словами Оксани Горбач, дістати ті кульки ендоскопічно можна було тільки тоді, коли вони є у шлунку. Бо якщо пішли б у кишківник, то там дістати їх ендоскопічно практично нереально. Гарантії, що вони безперешкодно пройдуть через весь травний тракт не було. Тоді дитині довелося б робити традиційне оперативне втручання.

Дівчинці зробили інтубаційний ендотрахеальний наркоз і спробували діставати ті кульки ендоскопічно.

«Спершу нас не вдавалося. Кульки круглі, сльзьк іпостійно зіскакували з ендоскопічних петель, інших прискосувань. Але лікар Олег Кочеркевич – дуже досвідчений ендоскопіст. Згодом ми одна за одною дістали 27 кульок. Ті дев’ять, які потрапили у кишківник, вийшли природним шляхом», – каже хірург.

Оксана Горбач розповіла, що торік довелося оперувати хлопчика, також з Дрогобицького району, який проковтнув металеві дробинки і тривалий час ходив з ними.

«Ці дробинки попритягували різні петлі кишківника і зробили фактично заворот кишківника. Оперативне втручання було дуже важке, широке. Ті дробинки довелося діставати з кишок, розтинати петлі. На щастя, дитина вижила»., – каже Оксана Горбач.

Лікарі просять батьків ретельно оглядати іграшки, якими граються діти до 3трьох років і не дозволяти їм бавитися тими, де є дрібні деталі: різноманітні кульки, деталі від конструктора тощо. Адже малим дітям хочеться все спробувати на смак, тож вони тягнуть до рота все, що викликає цікавість. А це може серйозно підірвати їхнє здоров’я і навіть загрожувати життю.