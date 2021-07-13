Хлопці без дозволу батьків пішли до місцевої водойми скупатися

Поблизу села Слобідка, на Чернігівщині у ставку потонули двоє братів 10-ти та 14-ти років. Про це повідомили в прес-службі ДСНС України.

Повідомлення про подію надійшло до ДСНС України о 16:20. Як з’ясувалося, хлопці без дозволу батьків пішли до місцевої водойми скупатися.

«Дітей тривалий час не було вдома, тож батько пішов їх шукати та виявив їхні речі на березі водойми. Зателефонував до екстрених служб та намагався відшукати дітей у воді самотужки», – йдеться у повідомленні.

До приїзду рятувальників тіла загиблих дітей на берег дістали поліцейські. Обставини трагедії встановлюються.

Зазначимо, що з початку липня на водоймах загинуло 145 людей, з них 20 – діти. Показник вже перевищив минулорічну липневу статистику. Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнаних для цього місцях та купання в нетверезому стані.

Як інформував ZAXID.NET, мер Івано-Франківська Руслан Марцінків оголосив про заборону купання у місцевій річці Бистриці Солотвинській через часті випадки утоплення. За п'ять днів у кількох місцях на річці втопилося троє осіб.